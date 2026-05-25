Con el liderato de la primera rueda en el bolsillo, la dirigencia de Blanco y Negro ya comenzó a planificar el segundo semestre y un bombazo del extranjero comenzó a sonar con fuerza en las oficinas de Pedrero.

El ambiente en Macul es de total algarabía tras adjudicarse el clásico ante Universidad Católica por 2-1 en el Claro Arena. La victoria consolidó el tranco imparable del equipo dirigido por Fernando Ortiz, el cual se escapó en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026, sacándole una ventaja de ocho puntos a su más cercano perseguidor, Huachipato.

Pero en Pedrero no quieren confiarse y apuntan a reforzar el equipo de cara a la segunda rueda, independiente de la ventaja obtenida en las últimas fechas de la Liga de Primera.

Según información de Dale Albo, el estratega argentino ya puso sobre la mesa el primer nombre de peso para jerarquizar el plantel de cara a la segunda mitad del año. Se trata del mediocampista ofensivo nacional Diego Valdés, jugador de 32 años con vasta experiencia internacional y cuyo perfil futbolístico es del total agrado del cuerpo técnico del Cacique.

Ortiz desea que el volante formado en Audax Italiano, quien actualmente se desempeña en Vélez Sarsfield, sea el gran conductor del equipo para asegurar la corona a finales de temporada. Cabe precisar que, de momento, no existe ninguna oferta formal ni negociaciones avanzadas, por lo que las próximas semanas serán cruciales para determinar si la concesionaria acelera las gestiones por el seleccionado nacional.

Diego Valdés, el sueño de Colo Colo

Los dos puestos clave que busca potenciar el Cacique

La gerencia deportiva liderada por Daniel Morón, en conjunto con el bloque directivo, ya tiene delineado el mapa de necesidades para la ventana de transferencias invernal. Con el objetivo de armar un plantel altamente competitivo, Colo Colo saldrá al mercado con la misión de incorporar a un extremo y a un volante ofensivo. Una gran ventaja para Blanco y Negro en este proceso es que la institución aún cuenta con un cupo de extranjero disponible en su plantilla, lo que abre un abanico importante de opciones en el plano internacional.

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La postura de Aníbal Mosa frente al mercado de fichajes

Tras el pitazo final en el clásico, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, conversó con los medios de comunicación y le puso paños fríos a la ansiedad de los hinchas, asegurando que el foco principal sigue estando en cerrar de gran forma los dos partidos que restan para finalizar la primera rueda.

“Daniel Morón, Jaime Pizarro y el técnico han tenido algunas conversaciones sobre cómo vamos a afrontar este mercado de fichajes”, adelantó el mandamás albo. Sin embargo, el timonel fue tajante respecto a los plazos para abrochar las nuevas incorporaciones: “El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante”, sentenció Mosa, dejando en claro que la planificación marcha a paso firme pero sin descuidar el presente deportivo.