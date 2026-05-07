Coquimbo Unido vs. Universitario: hora, cómo y dónde ver por TV y streaming el partido por la Copa Libertadores

Este jueves 7 de mayo, Coquimbo Unido vuelve a ser protagonista en la Copa Libertadores 2026 con un partido fundamental frente a Universitario de Perú, en un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo B del torneo continental.
Los “Piratas” llegan con la necesidad de hacerse fuertes en condición de local, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde buscarán sumar tres puntos importantes para seguir con opciones de clasificación a los octavos de final.
Cabe recordar que ambos equipos ya se enfrentaron el pasado 14 de abril, cuando los dirigidos por Hernán Caputto se impusieron por 2 a 0 en Lima.
En cuanto a la tabla de posiciones, el Grupo B es liderado por Deportes Tolima con 7 unidades, seguido por Coquimbo Unido, Universitario y Nacional, todos con 4 puntos, lo que deja la definición completamente abierta.
¿Cuándo y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs Universitario?
El encuentro entre Coquimbo Unido y Universitario está programado para las 20:00 horas de Chile.
¿Dónde y cómo ver Coquimbo Unido vs Universitario?
El partido entre Coquimbo Unido y Universitario será transmitido en Chile por ESPN 5 y Disney+ Premium (streaming).