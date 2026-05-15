Tras Coquimbo Unido vs. Audax Italiano: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El conjunto 'Pirata' superó sin complicaciones 3-0 a Audax Italiano y quedaron en una expectante posición en la tabla.

Coquimbo Unido sigue imparable de la mano de Hernán Caputto, y en uno de los duelos que abrió la Fecha 12 de la Liga de Primera, los ‘Piratas’ no se complicaron para derrotar 3-0 a Audax Italiano.

El vigente campeón del fútbol chileno que venía de vencer 1-0 a Colo Colo por la Copa de Liga y se prepara para enfrentar a Deportes Tolima en Copa Libertadores la próxima semana, volvió a los triunfos en el campeonato y se encaramó en los puestos de avanzada en la tabla.

Coquimbo Unido sigue en racha en el fútbol chileno (Photosport).

La apertura de la cuenta llegó en los pies de Guido Vadalá, quien atraviesa un buen momento en el ‘Barbón’. El argentino aprovechó un centro de Cristián Zavala para poner el 1-0 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El 2-0 para los de la Cuarta Región llegó en los descuentos del primer tiempo cuando Juan Cornejo lanzó un centro al área y Nicolás Johansen conectó con un certero cabezazo. El tercer tanto y definitivo caería a los 86′ tras anotación de Sebastián Galani.

¡La tabla de posiciones de la Liga de Primera!

Con este resultado, Coquimbo Unido se ilusiona en serio en la Liga de Primera al llegar a 19 puntos y ubicarse en la 4° posición, mientras que Audax Italiano llegó a cinco partidos sin triunfos y se hundió en el 14° lugar con apenas 11 unidades.

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