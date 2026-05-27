El rival que Hernán Caputto no quiere para Coquimbo Unido en Copa Libertadores: “Ojalá no sean…”

El entrenador de Coquimbo Unido se mostró orgulloso tras la histórica clasificación del Pirata a octavos de final de Copa Libertadores.

Pese a la derrota 1-0 ante Nacional en Montevideo, en Coquimbo Unido todo es alegría y orgullo. El conjunto pirata consiguió una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo B, algo que no lograba un equipo chileno desde hace más de una década.

Tras el encuentro, el técnico Hernán Caputto conversó en exclusiva con Bolavip Chile y destacó el enorme rendimiento de sus dirigidos a lo largo de la fase grupal.

“Ha sido una fase de grupos muy competitiva del equipo, me pone contento seguir haciendo historia con el club, pero principalmente por lo que hacen los muchachos, lo que se entregan”, afirmó el DT.

Coquimbo Unido sueña en grande en Copa Libertadores (Photosport).

Caputto además lamentó la caída frente a los uruguayos, aunque valoró igualmente el objetivo cumplido. “Ante Nacional fue un partido durísimo, típico de Copa. Yo creo que merecimos más… y bueno, quedamos primeros del grupo, después de mucho tiempo que un equipo chileno no lo podía lograr”, agregó.

Ahora, el ‘Barbón’ espera rival para los octavos de final, instancia donde enfrentarán a uno de los segundos de grupo del torneo continental. Y aunque el entrenador aseguró que no tiene preferencias específicas, sí reconoció una única preocupación.

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“La verdad es que no es que dé lo mismo, pero cuando fue el sorteo de la fase de grupos tampoco estábamos tan preocupados por quién nos podía tocar. Lo importante es competir y disfrutar todo esto después de tantos años”, sostuvo.

“Independiente de las fases que van pasando, somos competitivos y el que nos toque vamos a estar preparados. El tema siempre son los viajes, ojalá que no sean viajes largos, porque esos son los que complican toda la logística”, cerró el estratega pirata.

En síntesis…

Hito histórico: Coquimbo Unido avanzó a octavos de la Copa Libertadores como líder de grupo, algo inédito para el fútbol chileno en más de una década.

Coquimbo Unido avanzó a octavos de la Copa Libertadores como líder de grupo, algo inédito para el fútbol chileno en más de una década. Balance del DT: Pese a caer 1-0 ante Nacional, Hernán Caputto elogió la entrega de su plantel y la competitividad mostrada en la fase grupal.

Pese a caer 1-0 ante Nacional, Hernán Caputto elogió la entrega de su plantel y la competitividad mostrada en la fase grupal. Alerta logística: De cara a la próxima ronda, el estratega afirmó que están listos para cualquier rival, pero admitió que prefiere evitar viajes largos.