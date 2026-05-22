A través de redes sociales, el elenco aurinegro despidió al integrante del plantel que logró el ascenso a la categoría de honor en 1962.

Coquimbo Unido sufrió la pérdida de un emblema. En pleno festejo por el notable momento deportivo, el cuadro pirata confirmó el fallecimiento de Luis Aracena Fuentes.

A través de redes sociales, la institución aurinegra abordó la partida del campeón del ascenso en 1962. Tal paso a la categoría de honor quedó grabado con letras de oro en la historia: fue el primero.

Por ello, el elenco norteño le dedicó emotivas palabras vía sus plataformas oficiales. Su legado será eterno al conseguir aquella presea de Segunda División en el pasado.

“Fue parte del primer título profesional en la historia del club, caracterizado por su veloz juego y enorme espíritu de garra y lucha, a pesar de su corta edad en aquellas épocas”, lanzó la misiva.

Sobre el mismo punto, el comunicado agregó: “Enviamos nuestras sinceras condolencias, Fuerza y Coraje a su familia, amigos/as y cercanos/as en este momento de profundo dolor“.

Coquimbo Unido está de luto por Luis Aracena Fuentes (Imagen: Coquimbo Unido)

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Coquimbo Unido despedirá a su referente

Finalmente, se informó cómo se puede participar del adiós a Luis Aracena Fuentes, que también representó a la Selección de Magallanes. Gracias a ella, pudo conocer a Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

“Sus restos están siendo velados en la Funeraria Santa Rosa, ubicada en Avenida Videla 302, Coquimbo“, detalló.

“La misa por el eterno descanso de su alma se llevará a cabo el sábado 23 de mayo, a las 10:30 horas, en la Iglesia San Pedro del centro de Coquimbo”, cerró el mensaje.

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En síntesis: