Desde que la Conmebol decidió eliminar las finales de ida y vuelta en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para instaurar un único partido decisivo en cancha neutral, el debate no ha dejado de generar adhesiones y críticas en todo el continente.

Muchos clubes e hinchas siguen considerando que la tradición se perdió y que la final única no siempre favorece a todos por igual.

Sin embargo, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, ha sido uno de los principales defensores del nuevo sistema.

FOTO: Buda Mendes/Getty Images

El motivo que cambió para siempre las finales Conmebol

Ante la insistencia de los fanáticos, el dirigente paraguayo apareció en un video publicado en la cuenta oficial de la Confederación en TikTok para entregar argumentos contundentes sobre esta medida.

“Lo que vimos y hemos estudiado es que, en los últimos 10 años en que se había jugado de esa manera, en 7 oportunidades fue campeón el equipo que hizo de local en el segundo partido“, explicó Domínguez.

“Nos pareció que era más justo que todo se definiera en un solo partido. Son 90 minutos; si no se logra definir en 90 minutos, se adicionan 30 minutos y, si aun así no se define, se va a penales. Pero en un partido único es todo o nada: no hay segundas oportunidades”, sentenció.

