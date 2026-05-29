Sorteo octavos de final de Copa Libertadores: Cuándo y cómo ver EN VIVO y GRATIS en Chile

Este viernes Universidad Católica y Coquimbo Unido conocerán a sus rivales en los octavos de final de Copa Libertadores.

Este viernes Universidad Católica y Coquimbo Unido conocerán a sus rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, toda vez que ambos equipos remataron en el primer lugar de sus grupos.

Los Cruzados lo hicieron compartiendo zona con Cruzeiro de Brasil, Barcelona de Guayaquil y Boca Juniors de Argentina, donde ayer dieron el gran golpe de la copa y eliminaron a los argentinos en su propia casa.

La UC se hizo fuerte en Argentina. | Foto: Photosport

Coquimbo Unido, por otro lado, tuvo un pasar más tranquilo y se clasificó en la Fecha 5 derrotando a Deportes Tolima por 3-0. Además, Universitario de Perú y Nacional de Montevideo estaban en el grupo.

Ahora, ambos equipos chilenos conocerán este viernes a sus rivales, los cuales pueden ser Estudiantes de La Plata, Platense, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Mirassol, Deportes Tolima y Rosario Central.

Sorteo: ¿Cuándo y a qué hora?

El sorteo arrancará este viernes 29 de mayo a las 11 de la mañana de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver?

ESPN lo transmitirá de manera abierta.

Internet: Así se podrá ver GRATIS

Vía streaming, se podrá ver en Disney+ y en el canal oficial de Youtube de la CONMEBOL y la Copa CONMEBOL Libertadores.