Esposa de Fernando Zampedri lanza palito a Colo Colo en la previa de Boca Juniors vs. UC: “Es el único, el verdadero”

El mensaje de Fernanda Benavidez, esposa de Fernando Zampedri, generó revuelo en redes sociales entre los hinchas de la UC y Colo Colo.

El partido entre Boca Juniors y Universidad Católica definirá al clasificado del Grupo D a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en la previa del cotejo apareció un inesperado “palito” desde las redes sociales, aunque lejos de la cancha de La Bombonera.

¿Qué pasó? Fernanda Benavidez, esposa del delantero Fernando Zampedri, viajó a Argentina para acompañar al atacante cruzado en el marco del compromiso internacional.

Además, la licenciada en periodismo también se dio tiempo para vivir otra experiencia futbolera: asistió al duelo entre River Plate y Blooming por Copa Sudamericana en el estadio Más Monumental.

Desde allí, y en medio del ambiente millonario, la argentina no dejó pasar un detalle que rápidamente generó reacción en Chile.

Fernanda Benavidez no se olvida de Colo Colo

En una historia de Instagram, Benavidez publicó una imagen del recinto de River y escribió: “El Monumental. El único, el verdadero”, en alusión al estadio de Colo Colo, lo que fue interpretado como una comparación directa entre ambos recintos.

La imagen que subió Benavidez a su Instagram | FOTO: Captura

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Cabe recordar que los ánimos ya venían caldeados tras el triunfo del conjunto popular ante los de la Franja en el clásico disputado el pasado domingo en el Claro Arena.

Ahora, Zampedri y compañía se enfocarán en lo estrictamente deportivo, en la antesala del partido de Boca Juniors ante la UC.

En resumen…

La esposa de Fernando Zampedri, Fernanda Benavidez, generó revuelo en redes sociales tras publicar una historia desde el Más Monumental en Argentina con una frase interpretada como una comparación con el estadio de Colo Colo.

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