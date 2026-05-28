Revisa como quedó la tabla de posiciones del Grupo D tras lo que fue el duelo entre Boca Juniors y la UC.

Boca Juniors y Universidad Católica hoy disputaban un duelo crucial en lo que era el último encuentro dentro de la fase de grupos en la Copa Libertadores en La Bombonera.

En lo que fue un apretado duelo, Universidad Católica logró dar el gran golpe en Argentina y derrotó a Boca Juniors con el solitario tanto de Clemente Montes, el que le da el liderato y la clasificación a la próxima ronda.

Con este resultado, Boca Juniors se quedó en la tercera posición de la tabla con 7 unidades, mientras que por otra parte la Universidad Católica se quedó en la cima con 13 puntos.

Ahora, Boca Juniors se prepara para lo que será su desafío en la Copa Sudamericana, en la que se enfrentará O’Higgins de Rancagua en los Playoffs y la Universidad Católica esperará rival para los octavos de final de la Copa Libertadores.

Montes anotó el primer gol del encuentro | Foto: Photosport

REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DEL GRUPO D EN LA COPA LIBERTADORES