Atención: Los posibles rivales de Coquimbo Unido y Universidad Católica en octavos de Copa Libertadores

Ambos equipos terminaron en el primer lugar de sus grupos, por lo que tendrán que enfrentar a uno que remató en la segunda ubicación.

Universidad Católica dio un golpe histórico el día de ayer en la Copa Libertadores de América, donde no solo logró la clasificación a los octavos de final, sino que también dejó afuera a Boca Juniors en su casa derrotándolo por la cuenta mínima.

En un partido donde la UC manejó el resultado a su placer, los Cruzados lograron una épica clasificación a los octavos de final del certamen internacional y lo hicieron rematando en el primer lugar de un grupo donde también estaba Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Guayaquil.

La UC tumbó a Boca Juniors en Argentina. | Foto: Photosport

El conjunto precordillerano se sumó a Coquimbo Unido como ganadores de grupos. Los piratas quedaron en el primer lugar en una zona donde estaba Nacional de Montevideo, Universitario de Perú y Deportes Tolima de Colombia.

Este viernes se sortearán los rivales de los chilenos y, como terminaron en el primer lugar, sus posibles rivales son: Rosario Central, Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro, Platense, Estudiantes de La Plata, Deportes Tolima y Fluminense.

Cabe destacar que, como ambos equipos terminaron en el primer lugar de sus grupos, iniciarán la serie de visita y definirán de local pensando en la clasificación a la ronda de los 8 mejores en la Copa Libertadores de América.

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En síntesis

Universidad Católica derrotó a Boca Juniors por la cuenta mínima y clasificó a octavos.

Universidad Católica y Coquimbo Unido clasificaron en el primer lugar de sus respectivos grupos.

Este viernes se sortearán los rivales de octavos de final para los equipos chilenos.