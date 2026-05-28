Boca Juniors se juega una verdadera final este jueves ante Universidad Católica en La Bombonera. El cuadro argentino recibe a los “Cruzados” desde las 20:30 horas con la obligación de ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores, en un Grupo D que llega completamente abierto a la última jornada.

La UC lidera la zona con 10 puntos y depende de sí misma para avanzar a octavos de final, mientras que Boca aparece tercero con siete unidades y necesita sumar de a tres para no despedirse prematuramente del certamen continental. En paralelo, Cruzeiro visitará a Barcelona SC buscando aprovechar cualquier tropiezo.

Para este compromiso, Claudio Úbeda apostó por una formación con experiencia y varios nombres importantes en ofensiva. El cuadro xeneize intentará hacerse fuerte en casa para evitar un fracaso internacional que tendría enormes repercusiones en Argentina.

Carlos Palacios sigue sin sumar minutos en Boca Juniors.

Sin embargo, uno de los nombres que más llamó la atención en la previa fue nuevamente la ausencia de Carlos Palacios, quien pese a haber entrenado con normalidad durante los últimos días, otra vez quedó fuera de la convocatoria.

La razón de la ausencia de Carlos Palacios ante la UC

La ausencia de Carlos Palacios responde netamente a una decisión técnica. Si bien el ex Colo Colo ya dejó atrás gran parte de la grave lesión que sufrió, en Boca Juniors decidieron no apresurar su regreso y seguir llevando su recuperación con calma.

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El atacante chileno no juega desde el pasado 7 de diciembre de 2025, cuando disputó su último encuentro ante Racing Club. Posteriormente, en enero, fue sometido a una operación debido a una sinovitis en su rodilla, problema que lo mantuvo fuera de las canchas durante prácticamente todo el semestre.

De esta manera, “La Joya” terminará la primera parte de la temporada sin sumar minutos oficiales, ya que el duelo ante Universidad Católica será el último compromiso de Boca antes del parón por el Mundial 2026.

DATOS CLAVE

Boca Juniors recibe a Universidad Católica el jueves a las 20:30 por Copa Libertadores.

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Carlos Palacios quedó fuera de la convocatoria de Boca por una decisión netamente técnica.