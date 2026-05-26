El todo o nada en el torneo más importante del continente se juega esta semana y en la precordillera no hay espacio para los temores

Universidad Católica afina los últimos detallespara su crucial visita de este jueves ante Boca Juniors, en un compromiso que marcará el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En medio de un calendario extremadamente exigente y con la misión de sacudirse rápido de la reciente caída frente a Colo Colo, el mediocampista cruzado, Jimmy Martínez, alzó la voz en conferencia de prensa para enviar un desafiante mensaje desde San Carlos de Apoquindo.

El plantel de la franja ha debido lidiar con un desgaste físico y mental importante durante las últimas semanas, pero el volante tiene claro que en el plano internacional no valen las excusas. “Nos ha tocado harta competencia, tenemos que ir reponiéndonos rápido y pensar luego en el próximo rival. Vamos a ir a darlo todo allá”, recalcó el volante, asumiendo la enorme presión que significará pararse en suelo bonaerense.

Lejos de achicarse ante la mística del reducto xeneize, el futbolista apostó por la personalidad del grupo para rescatar los pasajes a la siguiente ronda: “El jueves vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 y vamos a ir a jugarnos nuestra opción para clasificar, jugando como fuimos a Brasil y Ecuador (…) No vamos a salir a empatar, uno siempre aspira a ganar y es lo que vamos a hacer”, disparó con total personalidad.

Jimmy Martínez quiere repetir lo hecho ante Cruzeiro en Belo Horizonte

Foco en el fútbol y el balance de su año con la Franja

La designación del réferi colombiano Wilmar Roldán para impartir justicia en Buenos Aires siempre genera suspicacias en el ambiente copero, pero en el camarín de la UC prefieren hacer oídos sordos a las polémicas externas. “Si nos vamos a preocupar de los árbitros, nos vamos a complicar solos. Hay que enfocarse en el plan de juego”, advirtió con madurez el ex Huachipato.

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Para cerrar, Jimmy Martínez aprovechó la instancia para realizar un balance de lo que ha sido su temporada defendiendo la camiseta cruzada, donde ya registra una importante regularidad con 20 partidos disputados y dos goles en el cuerpo. “Vine con esa espinita de ganar minutos, he podido cumplir. A veces he podido entrar bien, en otras veces no he aportado lo que he esperado, pero estoy muy contento de lo que estoy realizando este año”, concluyó la pieza del mediocampo de la UC.