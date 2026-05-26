Deportes Rengo sufrió la resta de tres puntos por problemas administrativos en la Segunda División. Ahora, Provincial Osorno trepó a la cima con Deportes Colchagua.

Terremoto en el fútbol chileno. Un duro golpe recibió Deportes Rengo luego que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificara la sanción aplicada en abril por la Primera Sala, confirmando la derrota por secretaría ante Provincial Osorno por un marcador de 3-0.

La resolución se originó debido a que el elenco de la Región de O’Higgins no presentó dentro del plazo establecido la garantía económica obligatoria exigida para competir en la Segunda División Profesional, situación que terminó siendo castigada por el ente disciplinario del fútbol chileno.

Pero el fallo no sólo confirmó la pérdida del compromiso válido por la primera fecha del campeonato, sino que además mantuvo la multa de 50 UF contra la institución, cifra que supera los dos millones de pesos.

Los Toros derrotaron por secretaría 3-0 a Deportes Rengo (Facebook Provincial Osorno).

El panorama se vuelve aún más complejo para Rengo, que ya venía golpeado tras una sanción anterior relacionada con una deuda impaga con Audax Italiano. De hecho, aquel conflicto había provocado originalmente la postergación del encuentro frente a Osorno, duelo que finalmente terminó perdiendo administrativamente.

Con esta resolución definitiva, Deportes Rengo quedó relegado al cuarto puesto de la Zona Sur con 7 puntos, aunque todavía mantiene opciones matemáticas de clasificar a la liguilla por el ascenso a la Primera B.

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El gran beneficiado fue Provincial Osorno, que alcanzó las 17 unidades e igualó en la cima de la tabla a Deportes Colchagua, instalándose como uno de los principales candidatos en la lucha por el ascenso.

Así quedó la tabla en la Segunda División Profesional (@PortalEnAscenso).

En síntesis…

Sanción ratificada: La ANFP confirmó la derrota por secretaría (3-0) de Deportes Rengo ante Provincial Osorno y una multa de 50 UF.

La ANFP confirmó la derrota por secretaría (3-0) de Deportes Rengo ante Provincial Osorno y una multa de 50 UF. Falta administrativa: El castigo se debió a que el club no presentó a tiempo la garantía económica obligatoria para competir en Segunda División.

El castigo se debió a que el club no presentó a tiempo la garantía económica obligatoria para competir en Segunda División. Efecto en la tabla: Rengo cayó al cuarto lugar de la Zona Sur con 7 puntos, mientras que Osorno trepó al liderato junto a Colchagua con 17 unidades.