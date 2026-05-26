Pese al deseo del jugador por volver al Monumental, desde Blanco y Negro aseguran que hoy no hay certezas ni negociaciones en marcha.

El mercado de pases se acerca y, como suele ocurrir en Colo Colo, comienzan a aparecer nombres ligados al club. Uno de ellos es Jordhy Thompson, quien recientemente volvió a manifestar públicamente sus ganas de regresar al Monumental tras su salida al extranjero.

Sin embargo, desde la dirigencia alba pusieron paños fríos al tema. Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, aseguró que hoy no existe una opción concreta analizada para el retorno del atacante, pese al interés que genera entre los hinchas.

En conversación con DaleAlbo, el dirigente fue claro: “Yo creo que hay que hablar sobre certezas. Sé que Jordhy ha dado declaraciones, es colocolino y siempre va a tener la intención de volver. Eso es normal”, afirmó, dejando entrever que por ahora todo se mantiene más en el plano del deseo que de una negociación real.

Valladares evita ilusionarse con Thompson y apunta a la falta de conversaciones

Profundizando sobre el tema, Valladares reconoció desconocer si existe una intención concreta desde el entorno del jugador o del propio club para avanzar en un retorno: “No sé si exista una posibilidad real en el mercado, ni si quienes lo representan tienen intención de que vuelva a Colo Colo o a Chile”, sostuvo.

El presidente del CSD Colo Colo abordó el posible retorno del jugador a Macul.

Además, remarcó que la gerencia deportiva aún no ha abordado el nombre del extremo. “Prefiero esperar certezas. Futbolísticamente el nivel que tiene ha sido muy alto, pero no quisiera aventurarme con su nombre u otro porque desconozco cuál es la idea deportiva hasta ahora. No hemos tenido conversaciones al respecto”, añadió.

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Eso sí, el timonel tuvo palabras positivas para el presente personal del futbolista de 21 años. “Tuvo una salida compleja siendo muy chico. He visto que ahora está formando una familia y me alegra que esté bien y tranquilo. Pero no te sabría decir si existe una posibilidad real; si aparece, habrá que analizarla”, cerró.

Por ahora, el regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo sigue siendo más una ilusión de hinchas y jugador que una operación concreta pensando en el segundo semestre.

DATOS CLAVE

Edmundo Valladares descartó una opción concreta para el retorno de Jordhy Thompson a Colo Colo.

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El delantero Jordhy Thompson tiene 21 años y manifestó públicamente su deseo de regresar.