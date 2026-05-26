Los Piratas visitan al "Bolso" en Montevideo con la misión de abrochar el primer lugar del Grupo B. Sigue las formaciones y el relato del partido en BOLAVIP.

Revisa las formaciones

Una noche de gala internacional y con el liderato absoluto en juego afronta el fútbol chileno en el certamen más prestigioso del continente. Coquimbo Unido cierra su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 visitando a Nacional de Montevideo.

Aunque el cuadro de la Cuarta Región ya timbró de manera anticipada sus pasajes a los octavos de final, los dirigidos por Hernán Caputto saltan a la cancha con el firme objetivo de conseguir un resultado que les asegure el primer puesto de la zona. En BOLAVIP te traemos las alineaciones confirmadas y todos los detalles del compromiso.

A abrochar la cima del Grupo B

El panorama de los aurinegros de cara a esta última jornada es sumamente expectante. Los Piratas comandan la tabla de posiciones con 10 unidades, pero no pueden relajarse en tierras charrúas, ya que deben evitar que Deportes Tolima —que marcha al acecho con 7 puntos— arrebate la primera plaza por diferencia de goles en caso de un traspié nacional.

Para este duro desafío en el plano internacional, el juez central designado es el argentino Nicolás Ramírez, quien impartirá justicia en el mítico reducto del Gran Parque Central.

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Formaciones confirmadas: Nacional vs. Coquimbo Unido

El estratega nacional debió mover las piezas en la previa, ratificando un esquema táctico 4-2-3-1 para plantarse con personalidad en Montevideo, teniendo como gran novedad la presencia de Gonzalo Flores bajo los tres tubos ante las bajas en portería.