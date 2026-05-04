Ni la UC ni Coquimbo: el partido de Copa Libertadores que irá GRATIS por Chilevisión

Arranca una nueva semana de Copa Libertadores con la participación de los clubes chilenos donde tanto Universidad Católica como Coquimbo Unido buscarán afianzarse en búsqueda de los octavos de final.

La UC recibirá a Cruzeiro en el Claro Arena en un duelo clave del Grupo D donde los ‘Cruzados’ son líderes, mientras que los ‘Piratas’ enfrentarán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Universitario de Lima con el objetivo de enrielar su campaña en el Grupo B.

Sin embargo ninguno de los duelos de los representantes chilenos irá por TV abierta, ya que Chilevisión confirmó que esta semana transmitirá gratis un partido de clubes internacionales aunque con una destacada presencia nacional.

Con presencia de Vicente Pizarro, CHV transmitirá a Rosario Central vs. Libertad (Getty Images).

¿Qué partido de Copa Libertadores transmitirá CHV?

Chilevisión televisará esta semana de forma gratuita el duelo entre Rosario Central y Libertad, dejando fuera de su programación a ‘Cruzados’ y ‘Piratas’.

El encuentro tendrá como protagonista al elenco donde milita Vicente Pizarro, que recibirá al “Gumarelo” en el Estadio Gigante de Arroyito por la fecha 4 del Grupo H, en un compromiso clave del certamen continental.

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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Rosario vs. Libertad?

El partido se disputará este martes 6 de mayo desde las 18:00 horas y podrá verse en vivo a través de la señal abierta de Chilevisión, además de sus plataformas digitales: YouTube, chilevision.cl, la app MiCHV y Pluto TV.