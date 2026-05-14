El volante chileno salió para los aplausos en el triunfo de Rosario Central por 2-1 sobre Racing de Avellaneda.

Los chilenos stán siendo protagonistas en la fase decisiva del Torneo de Apertura en la Liga Profesional de Fútbol, pues hay cuatro representantes nacionales en semifinales, entre ellos Vicente Pizarro con Rosario Central.

El volante que cruzó la cordillera desde Colo Colo a inicios de año, se ganó rápidamente a la hinchada Canalla, incluso anoche salió ovacionado en el triunfo por 2-1 sobre Racing de Avellaneda, eliminando en cuartos de final al equipo de Damián Pizarro.

El formado en Macul fue titular y sustituido a los 112 minutos, en el tiempo extra, donde recibió una lluvia de aplausos en el estadio Gigante de Arroyito, acompañado del grito: “chileeeeeno, chileeeeeno”.

En la banca lo estaba esperando el entrenador Jorge Almirón, quien lo dirigió en el Cacique e insistió en su fichaje en Rosario, recibiéndolo con un abrazo junto a su ayudante Pablo Ricchetti.

Mira el VIDEO a continuación:

¡VICENTE PIZARRO, OVACIONADO POR LOS HINCHAS CANALLAS!



El chileno dejó la cancha en la victoria de Rosario Central ante Racing… Y así lo despidieron los fanáticos en el Gigante de Arroyito.



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Tras el partido, Pizarro habló con los medios respecto a esta clasificación a semifinales del Torneo de Apertura.

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“Nos fuimos con el triunfo que al final, lo que se hable ahora o no se hable, no importa. Lo importamete es lo que pasa dentro de la cancha. Nos vamos muy contentos, ahora a descansar bien porque tenemos un partido durísimo”, expresó.

Ahora, Rosario Central visitará al River Plate de Paulo Díaz en semis, partido único que se disputará el sábado 16 de mayo a las 18:30 horas en el Mâs Monumental de Buenos Aires.

En la otra llave está Argentinos Juniors de Brayan Cortés e Iván Morales que enfrenta a Belgrano de Córdoba el domingo 17 a las 16:00 horas en La Paternal.

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En síntesis