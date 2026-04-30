En Colo Colo han dado inicio a una nueva era tras la Junta Ordinaria de Accionistas en Blanco y Negro, que se llevó a cabo ayer, en la cual se designó el nuevo directorio de la sociedad anónima y donde Aníbal Mosa fue reelecto presidente.

El timonel albo esta vez no tendrá una oposición rígida debido a la retirada del bloque Vial-Ruiz Tagle, asegurando su continuidad al mando de la concesionaria.

Esto fue celebrado por el entrenador Fernando Ortiz, quien este jueves dio declaraciones a los canales oficiales del club.

Cabe recordar que el puertomontino fue quien apostó por su contratación en agosto del 2025.

“Felicitar a Aníbal, en todo proyecto de la vida, continuar un proyecto es lo mejor que nos puede suceder. No lo he visto todavía, pero lo voy a saludar, felictar y estoy feliz que podamos continuar juntos”, expresó el DT del primer equipo masculino.

Fernando Ortiz sobre el arribo de Jaime Pizarro

También tuvo palabras para la designación de Jaime Pizarro como director deportivo del área de fútbol de Colo Colo, destacando que es el padre del futbolista Vicente Pizarro, a quien alcanzó a dirigir el año pasado antes de ser vendido a Rosario Central.

“Es una persona que entiende y sabe de fútbol, que ha pasado por diferentes lugares en la institución y no solamente acá, a nivel país. Y es el papá de Vicho, así que algo puede enseñarnos con respecto a diferentes posiciones”, comentó entre risas.

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Te dejamos las declaraciones de nuestro entrenador Fernando Ortiz en la previa del partido frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/PiXx4fsSC6 — Colo-Colo (@ColoColo) April 30, 2026

En síntesis