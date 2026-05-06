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AUDAX ITALIANO

Audax Italiano vs Vasco da Gama: Los brasileños dan vuelta el partido de la mano de Matheus França

Audax Italiano tiene una cita con la historia este miércoles. Tras el triunfazo en Brasil, los itálicos buscan ratificar su buen momento recibiendo a Vasco da Gama en el Bicentenario de La Florida

Audax Italiano recibe a Vasco en La Florida.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAudax Italiano recibe a Vasco en La Florida.

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¡Semana de definiciones para los Itálicos! Este miércoles 6 de mayo, Audax Italiano sale a la cancha para disputar un partido que podría ser el gran punto de inflexión en su campaña internacional. El elenco nacional recibe a Vasco da Gama en el marco de la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

Los itálicos llegan a este encuentro con el envión anímico de haber logrado una victoria histórica en tierras brasileñas a mediados de abril, donde venció al “Gigante de la Colina” por 2-1.

Si el equipo dirigido por Francisco Arrué logra repetir el triunfo este miércoles en casa, alcanzará las 7 unidades en su grupo, quedando en una posición privilegiada para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Audax recibe a Vasco en La Florida.

Audax recibe a Vasco en La Florida.

Coordenadas: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el pasto sintético del Estadio Bicentenario de La Florida y contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina.

  • Horario: 18:00 horas de Chile.
  • Transmisión TV: DSports (DirecTV).
  • Streaming: DGO (requiere suscripción activa).
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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