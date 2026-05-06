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¡Semana de definiciones para los Itálicos! Este miércoles 6 de mayo, Audax Italiano sale a la cancha para disputar un partido que podría ser el gran punto de inflexión en su campaña internacional. El elenco nacional recibe a Vasco da Gama en el marco de la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.
Los itálicos llegan a este encuentro con el envión anímico de haber logrado una victoria histórica en tierras brasileñas a mediados de abril, donde venció al “Gigante de la Colina” por 2-1.
Si el equipo dirigido por Francisco Arrué logra repetir el triunfo este miércoles en casa, alcanzará las 7 unidades en su grupo, quedando en una posición privilegiada para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.
Audax recibe a Vasco en La Florida.
Coordenadas: ¿A qué hora y dónde ver el partido?
El partido se jugará en el pasto sintético del Estadio Bicentenario de La Florida y contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina.
- Horario: 18:00 horas de Chile.
- Transmisión TV: DSports (DirecTV).
- Streaming: DGO (requiere suscripción activa).