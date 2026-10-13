Boca Juniors vs. Vasco da Gama: cómo y dónde ver a Carlos Palacios en la semifinal de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva y este martes tendrá un duelo que concentra las miradas de los hinchas chilenos, ya que Carlos Palacios podría ver acción junto a Boca Juniors en su llave ante Vasco da Gama por semifinales.

‘La Joya’ tendría su gran oportunidad de poder sumar minutos dentro del equipo estelar de los ‘Xeneizes’, en la que tomaría la camiseta de titular que dejó Alan Velasco, quien se perdería esta serie por lesión.

Hoy, el ex Colo Colo sería de la partida en el equipo que comanda Rodolfo Arruabarrena, en la que espera poder aprovechar dicha oportunidad si se hace realidad, para agarrar la anhelada camiseta de titular en Boca Juniors.

Su rival en esta jornada será el conjunto brasileño, quien llega a este partido tras dejar en el camino al Independiente de Santa Fe de Colombia y espera dar el gran golpe en este duelo de ida en condición de visitante.

Palacios podrá ser titular hoy ante Vasco da Gama | Foto: Getty Images

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

El partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama se disputará este martes 13 de octubre, a partir de las 21:30 horas de Chile, en el Estadio La Bombonera.

Publicidad

¿Dónde ver a Carlos Palacios junto a Boca Juniors?

El partido de Carlos Palacios con Boca Juniors ante Vasco da Gama se podrá ver en Chile a través de ESPN y DSports en televisión, mientras que por streaming estará disponible en Disney+ Premium y DGO.