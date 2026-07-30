Luego del 1-0 a favor del club argentino en la ida, la escuadra chilena lanzará toda la carne a la parrilla para intentar avanzar.

La Copa Sudamericana tendrá una definición de infarto en sus play-offs: O’Higgins recibirá a Boca Juniors con la ilusión de lograr la hazaña internacional. Una revancha que cautivará a todo el continente.

Luego del 1-0 en contra de la ida, el conjunto de Rancagua tendrá que dar lo mejor posible para intentar alcanzar el triunfo. De hacerlo, clasificará directamente rumbo a los octavos de final.

Por su parte, el elenco argentino tiene la ventaja conseguida en La Bombonera, pero no tiene los boletos asegurados para la siguiente fase. Debe ratificar lo hecho en su casa deportiva.

Cabe consignar que en caso de empate en el marcador global, no habrá alargue. Por el reglamento del prestigioso certamen, si hay igualdad en el resultado final se determinará al ganador a través de lanzamientos penales.

O’Higgins se medirá contra Boca Juniors en la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juega O’Higgins vs. Boca Juniors?

El encuentro por los play-offs de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 30 de julio. Está pactado para comenzar a las 20:30 horas de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua.

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¿Quién transmite la Copa Sudamericana en Chile?

El único canal de TV que emitirá el compromiso será ESPN. A su vez, podrá ser sintonizado vía STREAMING mediante la plataforma de pago Disney+.