¿Juega Carlos Palacios ante O’Higgins por Copa Sudamericana? La última actualización de Boca Juniors

El volante chileno había entrenado a la par junto a sus compañeros, sin embargo este martes volvió a resentirse físicamente por lo que en Boca tomaron una decisión.

Otra más de Carlos Palacios, quien finalmente no será parte de la delegación de Boca Juniors que viajará a nuestro país para enfrentar este jueves a O’Higgins, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. Cuando todo apuntaba a que la ‘Joya’ recibiría el alta y volvería a ser considerado, una nueva molestia física lo dejó definitivamente fuera del encuentro que se disputará en Rancagua.

Según informó Olé, Boca había comunicado hace algunos días que el volante sufría una sobrecarga en el músculo pectíneo. Sin embargo, el panorama parecía alentador luego de que el lunes entrenara a la par de sus compañeros en Boca Predio, dejando abierta la chance de que integrara la lista de convocados para el viaje a Chile.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – SEPTEMBER 21: Carlos Palacios of Boca Juniors controls the ball during a Torneo Clausura Betano 2025 match between Boca Juniors and Central Cordoba at Estadio Alberto J. Armando on September 21, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

No obstante, -apuntó Olé- “en la práctica de este martes el delantero volvió a resentirse de la molestia y el cuerpo técnico decidió no correr riesgos. Así, quedó descartado para el encuentro decisivo ante O’Higgins”. De esta manera, el ex Colo Colo quedó descartado para un partido clave en las aspiraciones del cuadro xeneize de avanzar a los octavos de final de la Sudamericana.

La noticia representa un nuevo golpe para el mediocampista, que ha vivido una temporada marcada por las lesiones. Tras ser operado por una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, estuvo fuera durante gran parte del primer semestre y apenas alcanzó a disputar 17 minutos en la Copa Argentina frente a Sarmiento antes de volver a sufrir problemas físicos.

Pese a que incluso se especuló con una posible salida durante este mercado de pases, el nuevo entrenador de Boca mantiene la confianza en el chileno y pretende recuperarlo para su proyecto. Arruabarrena considera que Palacios aún puede transformarse en una pieza importante en el plantel del elenco de La Ribera.

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En resumen…