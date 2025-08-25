Universidad de Chile vuelve este lunes a los entrenamientos pensando en el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, cotejo que se desarrollará este domingo 31 de agosto en el Estadio Monumental.

El compromiso le podría servir a ambos equipos para descomprimir el ambiente, según cree Gabriel ‘Coca’ Mendoza: “Claro que sí, el fútbol tiene que continuar y ahora las instancias están a nivel administrativo. Creo que el Superclásico va a sacar a la U como a Colo Colo de un ambiente que se empieza a vivir desde hoy”, dijo.

Mendoza solidariza con el cuadro azul tras la tragedia en Avellaneda diciendo que “Uno se ha visto involucrado en lo que sucedió en Argentina. Los hinchas tienen que alentar a su equipo y dejar esas rencillas entre hinchadas. Eso se ve reflejado en la cantidad de gente que va a los estadios, los cánticos y el folklore del fútbol”.

Coca Mendoza solidariza con la U. | Foto: Photosport

“Uno no puede quedase ajeno a esto, independiente que sea Universidad de Chile. Creo que hay que solidarizar y ser empático en esta situación. Esto no puede volver a suceder porque acá no hubo hechos fatales de milagro”, complementó.

En el cierre, lanza un dardo directo a Independiente de Avellaneda y Alianza Lima por los dichos de sus presidentes, respectivamente: “Ellos empezaron a crear todo este ambiente, y el técnico de Independiente diciendo que había que ganar con trampa. Eso no es fútbol, el fútbol es alentar, la pasión. Qué lamentable lo que les pasó a estos hinchas, porque el 2023 en Boca vivimos algo similar, pero no pasó a ese nivel”, remató.

Lo cierto es que Universidad de Chile está a la espera de que la CONMEBOL resuelva qué sucederá con la llave ante Independiente, donde todo indica que ambos sufrirán castigos ejemplificadores, pero será la U quien avance a los cuartos de final.

Alianza Lima, el rival si la U avanza

En caso de que CONMEBOL declare a Universidad de Chile como ganador, los azules tendrán que enfrentar a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025.