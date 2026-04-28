San Lorenzo de Gustavo Álvarez vs. Santos de Neymar por la Copa Sudamericana: a qué hora y dónde ver en Chile

San Lorenzo de Gustavo Álvarez tendrá este martes 28 uno de los partidos más atractivos de la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026, cuando reciba al Santos de Neymar Jr en Buenos Aires.

El exentrenador de Universidad de Chile vive un buen arranque en el Ciclón y ahora buscará dar otro golpe internacional frente al cuadro brasileño, que llega con su máxima figura disponible.

¿Cómo marchan en la tabla? Los de Boedo lideran el Grupo D con cuatro puntos tras dos fechas, mientras que el Peixe suma solo una unidad y necesita reaccionar.

Santos llega urgido de puntos al Nuevo Gasómetro | FOTO: Ricardo Moreira/Getty Images

Por eso, existe atención por este compromiso, tanto por la presencia del técnico que tuvo un recordado paso por la U como por la aparición del astro brasileño en el certamen sudamericano.

¿A qué hora de Chile juegan San Lorenzo vs. Santos?

El duelo entre San Lorenzo y Santos se disputará este martes 28 de abril en el Estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro), desde las 18:00 horas de Chile.

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¿Dónde ver en Chile el partido de San Lorenzo vs. Santos?

El encuentro será transmitido en Chile por la señal de DSports, mientras que de forma online podrá seguirse mediante DGO.