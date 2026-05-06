El elenco "Árabe" no logra afirmarse y termina hundiéndose en su grupo del certamen continental.

Palestino no pudo en Uruguay y terminó cayendo por 1-0 ante Montevideo City Torque, en un duelo disputado en el mítico Estadio Centenario por la Copa Sudamericana.

El “Tino Tino” resistió durante gran parte del primer tiempo, mostrando orden defensivo y logrando contener los intentos del cuadro local, que buscó imponer condiciones desde el arranque frente a su gente.

Sin embargo, apenas iniciado el complemento, apareció Franco Pizzichillo para romper el cero. El lateral anotó a los 51 minutos el único tanto del compromiso, golpeando a un Palestino que no logró reaccionar con claridad en ofensiva.

Palestino no pudo en Uruguay y cayó por la mínima ante el City Torque. (Foto: Photosport)

Con el paso de los minutos, el elenco chileno intentó adelantar líneas en busca del empate, pero terminó chocando con un City Torque sólido, que supo administrar la ventaja y quedarse con tres puntos fundamentales en el Grupo F.

Así queda Palestino en la tabla del Grupo F

Con esta derrota, Palestino queda como colista del Grupo F con apenas 2 puntos y se despide de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Por su parte, Montevideo City Torque se consolida como líder absoluto del grupo con 9 unidades.

Más atrás aparece Grêmio en el segundo puesto con 7 puntos, mientras que Deportivo Riestra ocupa la tercera posición con 4 unidades.