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Copa Sudamericana

Tras City Torque vs. Palestino: Así queda la tabla del Grupo F de Copa Sudamericana

El elenco "Árabe" no logra afirmarse y termina hundiéndose en su grupo del certamen continental.

El "Tino" no pudo en Uruguay y se hunde en su grupo de Copa Sudamericana. (Foto: Photosport)
El "Tino" no pudo en Uruguay y se hunde en su grupo de Copa Sudamericana. (Foto: Photosport)

Palestino no pudo en Uruguay y terminó cayendo por 1-0 ante Montevideo City Torque, en un duelo disputado en el mítico Estadio Centenario por la Copa Sudamericana.

El “Tino Tino” resistió durante gran parte del primer tiempo, mostrando orden defensivo y logrando contener los intentos del cuadro local, que buscó imponer condiciones desde el arranque frente a su gente.

Sin embargo, apenas iniciado el complemento, apareció Franco Pizzichillo para romper el cero. El lateral anotó a los 51 minutos el único tanto del compromiso, golpeando a un Palestino que no logró reaccionar con claridad en ofensiva.

Palestino no pudo en Uruguay y cayó por la mínima ante el City Torque. (Foto: Photosport)

Palestino no pudo en Uruguay y cayó por la mínima ante el City Torque. (Foto: Photosport)

Con el paso de los minutos, el elenco chileno intentó adelantar líneas en busca del empate, pero terminó chocando con un City Torque sólido, que supo administrar la ventaja y quedarse con tres puntos fundamentales en el Grupo F.

Así queda Palestino en la tabla del Grupo F

Con esta derrota, Palestino queda como colista del Grupo F con apenas 2 puntos y se despide de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Montevideo City Torque se consolida como líder absoluto del grupo con 9 unidades.

Más atrás aparece Grêmio en el segundo puesto con 7 puntos, mientras que Deportivo Riestra ocupa la tercera posición con 4 unidades.

#ClubPJGEPGFGCDGPts
1Torque43015239
2Grêmio42114137
3Deportivo Riestra411225-34
4Palestino402203-32
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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