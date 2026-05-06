¿Dónde ver HOY Montevideo City Torque vs. Palestino?: El canal que transmite EN VIVO el partido por Copa Sudamericana

El conjunto nacional va en búsqueda de su primer triunfo en la Copa Sudamericana en tierras uruguayas

Palestino hoy disputa un duelo crucial dentro de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en el que los dirigidos por Guillermo Farré se jugarán su última gran opción para poder avanzar a la próxima ronda.

El conjunto ‘Tricolor’ visitará a Montevideo City Torque de Uruguay por la cuarta fecha del Grupo F, en lo que es un partido crucial para ambos equipos en esta fase.

Palestino llega con la gran necesidad de sumar un triunfo en este partido para meterse en la lucha por clasificar a la próxima ronda del torneo, en donde hoy es el colista del grupo con dos puntos.

Por otra parte, el conjunto de Montevideo City Torque tiene en sus manos en poder retomar el liderato del grupo, en la que en caso de imponerse ante el conjunto nacional, llegaría a la cima, desplazando a Gremio de Brasil.

Palestino va por su primer triunfo | Foto: Photosport

¿A qué hora juega Montevideo City Torque vs Palestino por la Copa Sudamericana?

El encuentro entre Montevideo City Torque y Palestino se disputará este miércoles 6 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Centenario.

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¿Qué canal de TV transmite Montevideo City Torque vs Palestino por la Copa Sudamericana?

Este encuentro entre Palestino y Montevideo City Torque será transmitido por las pantallas de ESPN 2. De forma online puedes seguir este compromiso a través de Disney+ Premium.