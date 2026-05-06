Los dirigidos por Guillermo Farré se juegan su última carta en Uruguay. Colista del Grupo F, el "Tino-Tino" necesita sumar de a tres ante un City Torque que busca arrebatarle el liderato a Gremio. Revisa el horario y dónde ver este compromiso clave.

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El camino de Palestino en la Copa Sudamericana 2026 ha llegado a un punto de no retorno. Tras una fase de grupos compleja, los dirigidos por Guillermo Farré se enfrentan este miércoles a una verdadera final anticipada frente a Montevideo City Torque.

Con apenas dos puntos en su cuenta y ubicados en el fondo del Grupo F, los “Árabes” tienen la obligación de conseguir su primera victoria en el certamen para mantener vivas las esperanzas de clasificar a la siguiente ronda.

El panorama para el conjunto nacional es desafiante. Al frente estará un cuadro uruguayo que vive una realidad opuesta; en caso de imponerse al equipo chileno, el City Torque alcanzaría la cima de la tabla, desplazando al poderoso Gremio de Brasil. El encuentro promete ser de alta intensidad, considerando que ambos clubes se juegan gran parte de su futuro internacional en el césped del Estadio Centenario de Montevideo.

Coordenadas: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

Si no quieres perderte ni un segundo de este choque crucial por la cuarta fecha del grupo, aquí te dejamos todos los detalles de la transmisión:

Día: Miércoles 6 de mayo de 2026.

Miércoles 6 de mayo de 2026. Hora: 18:00 horas (Chile) / 19:00 horas (Local).

18:00 horas (Chile) / 19:00 horas (Local). Estadio: Centenario, Montevideo.

Centenario, Montevideo. Televisión: ESPN / ESPN 2.

ESPN / ESPN 2. Streaming: Disney+ Premium.

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