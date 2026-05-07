En una charla cargada de nostalgia y respeto por el fútbol nacional, el emblemático internacional boliviano Milton Melgar se confesó con BOLAVIP.

La discusión sobre quién es el mejor futbolista chileno de todos los tiempos siempre genera debate, pero para el internacional con la selección de Bolivia, y con pasado por Chile, Milton Melgar, la respuesta tiene nombre y apellido.

Al ser consultado por BOLAVIP por el máximo referente, el altiplánico fue categórico: “Dentro de los top para mí está Iván Bam Bam Zamorano. Iván, ese sí”. Para Melgar, la figura del ex Real Madrid trasciende épocas, destacando su capacidad goleadora y su presencia mundial.

El ex Everton y Cobreloa también tuvo palabras para otras leyendas que vio brillar o que enfrentó durante su paso por Chile en los años 80 y 90. En su análisis, rescató la figura de Carlos Caszely, a quien definió como una “locura” de jugador.

Además, no dejó fuera de la conversación al Gran Capitán, Elías Figueroa, reconociendo que su nombre es obligatorio en cualquier podio histórico del fútbol sudamericano.

Al avanzar hacia la época contemporánea y la exitosa Generación Dorada, Melgar destacó la vigencia y el nivel alcanzado por Alexis Sánchez. Para el boliviano, el tocopillano es el jugador más destacado de los últimos años debido a la “continuidad que ha tenido y al nivel que ha mantenido” en la élite europea. No obstante, al momento de elegir a uno solo, su preferencia por el olfato goleador de Zamorano se mantuvo firme.

Feb 1994: Milton Melgar of Bolivia in action during a Joe Robbie Cup game against Colombia in Miami, Florida. Colombia won the game 2-0. Mandatory Credit: Al Bello /Allsport

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El reconocimiento a Claudio Bravo y el arco chileno

La charla también derivó hacia la portería, donde surgió un debate interesante sobre quién ha sido el mejor guardameta del país. Melgar escuchó atento la comparación entre la leyenda de Roberto “Cóndor” Rojas y el éxito mundial de Claudio Bravo.

Al respecto, el boliviano se inclinó por el bicampeón de América, señalando que no podía ir en contra de la opinión de Ubaldo Matildo Fillol en nuestro sitio, destacando que fue, en su momento, el “mejor arquero del mundo”.

Finalmente, Melgar recordó con mucho cariño su paso por las canchas chilenas, especialmente su etapa en Everton de Viña del Mar y Cobreloa. Recordó que llegó a Calama en un momento difícil, peleando el descenso, pero que terminaron realizando una campaña espectacular que los llevó a la Liguilla de Copa Libertadores. “Fue una linda experiencia. En Cobreloa estuvimos entre los últimos cuando llegué y llegamos a la Liguilla… fue un muy buen año”, rememoró con gratitud.

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La visión de Melgar aporta una perspectiva internacional de alguien que vivió el fútbol chileno desde adentro en una época de transición y que hoy, a la distancia, sigue admirando la calidad de los exponentes nacionales. Para el boliviano, aunque Chile ha tenido figuras de talla mundial en todas sus líneas, la huella dejada por Iván Zamorano en el concierto global sigue siendo, a su juicio, inalcanzable.