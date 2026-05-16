Tras O’Higgins vs. U. de Concepción: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El elenco penquista se quedó con el triunfo en calidad de forastero y trepó a la medianía de la clasificatoria.

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo, lo que quedó demostrado en el encuentro entre O’Higgins y Universidad de Concepción por la fecha 12: el cuadro visitante alcanzó la victoria por 1-0.

Con gol de Cecilio Waterman en el minuto 25, el elenco penquista se llevó el triunfo a casa y frenó la arremetida de uno de los clubes que lucha en la zona alta de la clasificatoria.

¿Cómo quedaron en la tabla de posiciones? Mientras O’Higgins fue relegado a la quinta ubicación con 19 puntos, Universidad de Concepción trepó al décimo puesto con 17 unidades.

En la próxima jornada, el conjunto rancagüino visitará a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Por su parte, la escuadra sureña hará lo mismo contra Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún.

Universidad de Concepción festejó contra O’Higgins por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Equipo PTS PJ GF GC DG PG PE PP 1 Colo Colo 24 11 14 7 +7 8 0 3 2 Limache 21 11 25 11 +14 6 3 2 3 Huachipato 19 11 18 14 +4 6 1 4 4 Coquimbo 19 12 18 15 +3 6 1 5 5 O’Higgins 19 12 17 17 0 6 1 5 6 U. Católica 17 11 24 17 +7 5 2 4 7 U. de Chile 17 11 11 6 +5 4 5 2 8 Ñublense 17 11 11 9 +2 4 5 2 9 Palestino 17 12 19 19 0 5 2 5 10 U. de Concepción 17 12 10 19 -9 5 2 5 11 Everton 15 11 12 10 +2 4 3 4 12 La Serena 14 12 14 19 -5 3 5 4 13 Audax Italiano 11 12 15 19 -4 3 2 7 14 Cobresal 10 11 17 23 -6 3 1 7 15 U. La Calera 10 11 10 21 -11 3 1 7 16 Dep. Concepción 8 11 8 17 -9 2 2 7