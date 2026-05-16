Tras O’Higgins vs. U. de Concepción: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo, lo que quedó demostrado en el encuentro entre O’Higgins y Universidad de Concepción por la fecha 12: el cuadro visitante alcanzó la victoria por 1-0.
Con gol de Cecilio Waterman en el minuto 25, el elenco penquista se llevó el triunfo a casa y frenó la arremetida de uno de los clubes que lucha en la zona alta de la clasificatoria.
¿Cómo quedaron en la tabla de posiciones? Mientras O’Higgins fue relegado a la quinta ubicación con 19 puntos, Universidad de Concepción trepó al décimo puesto con 17 unidades.
En la próxima jornada, el conjunto rancagüino visitará a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Por su parte, la escuadra sureña hará lo mismo contra Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún.
Universidad de Concepción festejó contra O’Higgins por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
La tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos
|Equipo
|PTS
|PJ
|GF
|GC
|DG
|PG
|PE
|PP
|1
|Colo Colo
|24
|11
|14
|7
|+7
|8
|0
|3
|2
|Limache
|21
|11
|25
|11
|+14
|6
|3
|2
|3
|Huachipato
|19
|11
|18
|14
|+4
|6
|1
|4
|4
|Coquimbo
|19
|12
|18
|15
|+3
|6
|1
|5
|5
|O’Higgins
|19
|12
|17
|17
|0
|6
|1
|5
|6
|U. Católica
|17
|11
|24
|17
|+7
|5
|2
|4
|7
|U. de Chile
|17
|11
|11
|6
|+5
|4
|5
|2
|8
|Ñublense
|17
|11
|11
|9
|+2
|4
|5
|2
|9
|Palestino
|17
|12
|19
|19
|0
|5
|2
|5
|10
|U. de Concepción
|17
|12
|10
|19
|-9
|5
|2
|5
|11
|Everton
|15
|11
|12
|10
|+2
|4
|3
|4
|12
|La Serena
|14
|12
|14
|19
|-5
|3
|5
|4
|13
|Audax Italiano
|11
|12
|15
|19
|-4
|3
|2
|7
|14
|Cobresal
|10
|11
|17
|23
|-6
|3
|1
|7
|15
|U. La Calera
|10
|11
|10
|21
|-11
|3
|1
|7
|16
|Dep. Concepción
|8
|11
|8
|17
|-9
|2
|2
|7