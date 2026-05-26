Millonarios vs. O’Higgins por Copa Sudamericana: dónde ver EN VIVO y qué resultado necesita el ‘Capo de Provincia’

El conjunto celeste sólo necesita ganar en Colombia ante Millonarios para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Una verdadera final protagonizará esta tarde O’Higgins en Colombia. El conjunto rancagüino visitará a Millonarios por la última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, obligado a conseguir un triunfo para seguir con vida en el torneo continental.

El ‘Capo de Provincia’ llega tercero del grupo con 7 puntos, por detrás de Millonarios con 8 unidades y Sao Paulo con 9, por lo que sólo una victoria le permitirá aspirar a la clasificación.

O’Higgins se jugará una verdadera final ante Millonarios en Colombia (Photosport).

Incluso, si derrota al cuadro colombiano y el cuadro paulista tropieza en su partido ante Boston River, los dirigidos por Lucas Bovaglio podrían quedarse con el primer lugar de la zona y avanzar directamente a octavos de final.

Eso sí, cualquier otro resultado complicará totalmente el panorama rancagüino: un empate o una derrota dejarán automáticamente eliminado al Capo de Provincia de la competencia internacional.

Dónde ver EN VIVO Millonarios vs. O’Higgins

El encuentro entre Millonarios y O’Higgins podrá verse por televisión a través de DSports, mientras que vía streaming será transmitido por DGO.