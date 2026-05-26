El conjunto de la Región de O’Higgins saltó al terreno de juego del Estadio El Campín sin complejos y con la intención clara de golpear desde el primer segundo. La recompensa llegó temprano: en el minuto 7, un preciso centro de Francisco González encontró a Bastián Yáñez, quien sacó a relucir una notable definición de zurda para batir la portería local y decretar el 1-0 que enmudeció a Bogotá.
Pese a que el dueño de casa comenzó a adelantar sus líneas y a adueñarse de la posesión, la estrategia de contragolpe diseñada por los nacionales funcionó a la perfección. Tras un preciso tiro de esquina ejecutado nuevamente por González, el defensor Alan Robledo conectó un fiero cabezazo que le dobló las manos al guardameta colombiano para clavar un sorpresivo e ilusionante 2-0 antes del descanso.
El descuento de un viejo conocido y el sufrimiento final
En el complemento, Millonarios reaccionó con fiereza sabiendo que se le escapaba la clasificación ante su gente. La tensión aumentó al minuto 53, cuando el atacante argentino y exjugador del fútbol chileno, Rodrigo Contreras, capturó un balón en el área celeste y anotó el descuento para los locales.
A partir de ahí, el partido se transformó en un monólogo de pelotazos y arremetidas por parte de los cafeteros. O’Higgins, con el temple que exige la mística copera, decidió refugiarse en terreno propio, defender la ventaja con las uñas y apostar a liquidar de contra. El pitazo final desató los festejos de un plantel que, pese a ver cómo Sao Paulo se quedó con el liderato del Grupo C tras vencer a Boston River, celebra la continuidad en el concierto internacional con un boleto de oro que hace festejar a todo el país.