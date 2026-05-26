Una jornada de infarto y definiciones absolutas se vivirá en el plano internacional para el fútbol chileno. Por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

El conjunto de la Región de O’Higgins saltó al terreno de juego del Estadio El Campín sin complejos y con la intención clara de golpear desde el primer segundo. La recompensa llegó temprano: en el minuto 7, un preciso centro de Francisco González encontró a Bastián Yáñez, quien sacó a relucir una notable definición de zurda para batir la portería local y decretar el 1-0 que enmudeció a Bogotá.

Pese a que el dueño de casa comenzó a adelantar sus líneas y a adueñarse de la posesión, la estrategia de contragolpe diseñada por los nacionales funcionó a la perfección. Tras un preciso tiro de esquina ejecutado nuevamente por González, el defensor Alan Robledo conectó un fiero cabezazo que le dobló las manos al guardameta colombiano para clavar un sorpresivo e ilusionante 2-0 antes del descanso.

El descuento de un viejo conocido y el sufrimiento final

En el complemento, Millonarios reaccionó con fiereza sabiendo que se le escapaba la clasificación ante su gente. La tensión aumentó al minuto 53, cuando el atacante argentino y exjugador del fútbol chileno, Rodrigo Contreras, capturó un balón en el área celeste y anotó el descuento para los locales.

A partir de ahí, el partido se transformó en un monólogo de pelotazos y arremetidas por parte de los cafeteros. O’Higgins, con el temple que exige la mística copera, decidió refugiarse en terreno propio, defender la ventaja con las uñas y apostar a liquidar de contra. El pitazo final desató los festejos de un plantel que, pese a ver cómo Sao Paulo se quedó con el liderato del Grupo C tras vencer a Boston River, celebra la continuidad en el concierto internacional con un boleto de oro que hace festejar a todo el país.