Alineaciones de Hoffenheim y Beşiktaş por la Europa League: formaciones probables

Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Hoffenheim vs. Beşiktaş este jueves 15 de octubre desde las 16:00 hora de Chile por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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