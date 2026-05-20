Friburgo vs. Aston Villa: Hora y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Europa League

Friburgo y Aston Villa definirán al primer campeón del Viejo Continente de la temporada con la gran final de la Europa League.

Todo está listo para una final de alto impacto en la UEFA Europa League. Friburgo y Aston Villa se enfrentarán en una inédita definición que promete intensidad y emoción. Ambos equipos sueñan con conquistar por primera vez el segundo certamen europeo en importancia.

El conjunto alemán llega a la definición tras una campaña sólida y muy competitiva, consolidándose como una de las grandes sorpresas del Viejo Continente. Friburgo mostró personalidad en las rondas eliminatorias y tras eliminar al Sporting Braga en semifinales ahora buscará cerrar una temporada histórica levantando el trofeo europeo.

Por su parte, Aston Villa vive un renacer de la mano del técnico Unai Emery, especialista en competiciones internacionales. Los ingleses llegan encendidos tras eliminar a varios candidatos y quieren volver a gritar campeón en Europa después de décadas.

¿A qué hora juegan Friburgo y Aston Villa la final de la Europa League?

La final de la UEFA Europa League 2025-2026 se jugará este martes 20 de mayo a las 15:00 horas en el Vodafone Park de Estambul, Turquía.

¿Dónde ver EN VIVO la final de la Europa League?

El choque decisivo entre alemanes e ingleses será transmitido EN VIVO para Chile y Sudamérica por la señal televisiva de ESPN mientras que en streaming podrás verlo Disney+.