El Capo de Provincia buscará avanzar en la Copa Sudamericana y para eso debe vencer a los uruguayos.

Una jornada que puede ser de máxima trascendencia continental para la Región de O’Higgins. O’Higgins de Rancagua salta a la cancha del Estadio Centenario de Montevideo para medirse ante Boston River, en un compromiso clave válido por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. Con la obligación de rescatar un resultado positivo, el “Capo de Provincia” busca agigantar su sueño internacional.

La escuadra celeste llega a este trascendental compromiso con el ánimo en alto pero con la presión de sumar. En la jornada anterior, la Celeste logró un valioso e intenso empate frente al poderoso Sao Paulo, lo que dejó encendida la ilusión de abrochar la clasificación a la siguiente ronda.

Al frente estará un cuadro de Boston River que, deportivamente, ya se encuentra sin posibilidades matemáticas de avanzar, transformándose en un rival peligroso que jugará sin presiones en su reducto.

O’Higgins visita a Boston River en Uruguay por la Copa Sudamericana

¿Cuándo juega Boston River vs. O’Higgins?

El partido entre Boston River y O’Higgins de Rancagua está programado para este miércoles 20 de mayo, a las 18:00 horas (hora de Chile). Las acciones se disputarán en el mítico e histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, un escenario ideal para una noche de tintes épicos en el plano internacional.

¿Dónde ver en vivo y en directo el partido?

Para todos los fanáticos del cuadro rancagüino y los amantes del fútbol que no se quieren perder este cruce de Copa Sudamericana, el encuentro contará con una completa cobertura televisiva y digital:

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