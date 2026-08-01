Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras el Everton de Viña del Mar vs Colo Colo

Revisa como quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Everton de Viña del Mar y Colo Colo.

La jornada sabatina dentro del fútbol chileno tenía sin duda como el compromiso más atractivo del día el duelo que enfrentaba a Everton de Viña del Mar ante Colo Colo en la quinta región de nuestro país.

En lo que fue un partido lleno de goles, el conjunto de Fernando Ortiz sigue con su tranco de campeón y venció por 4-3 al conjunto de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, con una gran actuación de Maximiliano Romero.

Con este resultado, el conjunto ‘Ruletero’ se mantiene en el octavo lugar con 23 unidades, mientras que los ‘Albos’ siguen firme en la punta y llegaron a los 42 puntos.

Para la próxima fecha, Everton de Viña del Mar deberá viajar al sur de nuestro país para enfrentar a Huachipato, mientras que Colo Colo nuevamente será forastero y se medirá ante Unión La Calera.

Everton y Colo Colo protagonizaron un partidazo | Foto: Photosport

REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DEL FÚTBOL CHILENO