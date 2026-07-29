La primera reacción de Sergio Jadue tras sobreseimiento y triunfo histórico en tribunales

El abogado del expresidente de la ANFP, entregó detalles de la reacción del calerano tras la decisión de los tribunales de justicia.

El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, obtuvo un importante triunfo judicial luego de que el 13° Juzgado de Garantía decretara su sobreseimiento definitivo por prescripción en la causa que enfrentaba en Chile. El exdirigente era investigado por los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos, cargos de los que quedó definitivamente liberado tras la resolución del tribunal.

Luego de conocerse la decisión, fue su abogado, Marcelo Hadwa, quien entregó la primera reacción de Jadue y abordó la posibilidad de un eventual regreso al país. En conversación con Radio Cooperativa, el defensor del calerano descartó esa opción en el corto plazo.

¡Sergio Jadue quedó libre de delitos en Chile!

“Él no tiene pensado, en el corto plazo al menos, volver a Chile. Tiene su vida armada allá en Estados Unidos”, afirmó Hadwa, cerrando la puerta a un eventual retorno de Jadue, quien reside en Norteamérica desde que estalló el escándalo del FIFA Gate en 2015.

El abogado también explicó cómo recibió Jadue la resolución judicial, asegurando que el ex timonel de la ANFP vive este momento con tranquilidad: “Está tranquilo porque la gente no sabe, no conoce lo que ha vivido durante estos últimos años”, comentó.

Finalmente, Hadwa manifestó su satisfacción con el fallo y reiteró que la defensa siempre sostuvo que los hechos atribuidos a su representado no constituían delitos. “Estamos conformes, era lo que esperábamos. El tribunal, en definitiva, acogió la tesis de esta defensa. Seguimos con la convicción absoluta de que los hechos que se le imputaban no constituyen delito”, concluyó.

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En síntesis…