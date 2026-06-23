Daniel Garnero mueve la pizarra: el posible 11 de Universidad Católica ante Everton por la Copa Chile

El técnico cruzado afina detalles para el duelo ante Everton en Viña del Mar, donde la UC busca seguir firme en la Copa Chile.

Universidad Católica se prepara para un nuevo desafío en la Copa Chile, donde enfrentará a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo B.

Los Cruzados buscan estirar su buen momento tras encadenar resultados positivos en sus últimos encuentros, con la intención de seguir escalando en la tabla en un torneo que también ha servido para probar variantes dentro del plantel.

En ese contexto, el técnico Daniel Garnero ha trabajado en encontrar un funcionamiento más sólido y equilibrado, sin perder presencia ofensiva, una de las claves en el rendimiento reciente del cuadro de la Franja.

La UC viene de derrotar por 3 a 0 a Deportes Copiapó | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La formación de la UC

Según lo informado por TNT Sports, la UC saltaría a la cancha con una oncena bastante definida, donde destacan habituales titulares y la presencia de su principal referente ofensivo.

Con esto, la UC saltaría a la cancha con: Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

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Así, el elenco precordillerano ya tendría prácticamente definido su once para un duelo ante los Ruleteros donde no puede ceder terreno.

Así va el Grupo B de la Copa Chile:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Copiapó 3 1 1 1 2 4 -2 4 2 U. Católica 1 1 0 0 3 0 3 3 3 San Luis 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 Everton 1 0 1 0 2 2 0 1

¿Cuándo y a qué hora juega Everton vs. UC?

El partido de Everton contra la Universidad Católica es este martes 23 de junio a las 20:30 horas.