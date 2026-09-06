Deportes La Serena derrota a Ñublense: así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Revisa como quedó la tabla de posiciones del fútbol chileno tras el Deportes La Serena vs Ñublense.

Deportes La Serena y Ñublense de Chillán daban el puntapié inicial a lo que sería la jornada dominical del fútbol chileno, en lo que era un partido crucial para ambos en lo que son sus distintos objetivos hoy en el torneo.

En lo que fue un intenso duelo, Deportes La Serena logró conseguir una agónica victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán, en el que los goles corrieron por parte de Felipe Chamorro y Matías Pinto para los locales e Ignacio Tapia anotó para la visita.

Con este resultado, Deportes La Serena escaló al octavo lugar de la tabla con 30 unidades, mientras que Ñublense de Chillán se mantiene en la sexta posición con 32 puntos.

Para la próxima fecha, Deportes La Serena volverá a ejercer de local y recibirá a la Universidad de Chile, mientras que Ñublense de Chillán recibirá en condición de local a Everton de Viña del Mar.

Ñublense no pudo sostener su ventaja | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 52 21 47:21 26 17 1 3 V V E V V 2 U. Católica 39 22 47:31 16 12 3 7 V V V D V 3 U. de Chile 39 22 32:19 13 11 6 5 D D E V V 4 Everton 33 22 34:24 10 9 6 7 D V V E V 5 Palestino 33 21 32:29 3 10 3 8 D V V D V 6 Ñublense 32 22 27:28 -1 8 8 6 D D D V V 7 Limache 30 21 40:34 6 9 3 9 V D V D V 8 Dep. Concepción 30 22 24:25 -1 9 3 10 D V E V V 9 La Serena 30 22 34:35 -1 7 9 6 V V E V E 10 Coquimbo 29 21 29:28 1 8 5 8 D V D E E 11 Audax Italiano 25 22 25:31 -6 6 7 9 V D E E E 12 O’Higgins 24 21 26:34 -8 7 3 11 D D E D V 13 Huachipato 24 20 29:39 -10 7 3 10 D D D D E 14 U. de Concepción 22 21 16:35 -19 6 4 11 D V D D D 15 Cobresal 21 21 31:39 -8 6 3 12 V E D D V 16 U. La Calera 14 21 17:38 -21 3 5 13 D E D D D