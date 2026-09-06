Deportes La Serena derrota a Ñublense: así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Deportes La Serena y Ñublense de Chillán daban el puntapié inicial a lo que sería la jornada dominical del fútbol chileno, en lo que era un partido crucial para ambos en lo que son sus distintos objetivos hoy en el torneo.
En lo que fue un intenso duelo, Deportes La Serena logró conseguir una agónica victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán, en el que los goles corrieron por parte de Felipe Chamorro y Matías Pinto para los locales e Ignacio Tapia anotó para la visita.
Con este resultado, Deportes La Serena escaló al octavo lugar de la tabla con 30 unidades, mientras que Ñublense de Chillán se mantiene en la sexta posición con 32 puntos.
Para la próxima fecha, Deportes La Serena volverá a ejercer de local y recibirá a la Universidad de Chile, mientras que Ñublense de Chillán recibirá en condición de local a Everton de Viña del Mar.
Ñublense no pudo sostener su ventaja | Foto: Photosport
REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Colo Colo
|52
|21
|47:21
|26
|17
|1
|3
|V V E V V
|2
|U. Católica
|39
|22
|47:31
|16
|12
|3
|7
|V V V D V
|3
|U. de Chile
|39
|22
|32:19
|13
|11
|6
|5
|D D E V V
|4
|Everton
|33
|22
|34:24
|10
|9
|6
|7
|D V V E V
|5
|Palestino
|33
|21
|32:29
|3
|10
|3
|8
|D V V D V
|6
|Ñublense
|32
|22
|27:28
|-1
|8
|8
|6
|D D D V V
|7
|Limache
|30
|21
|40:34
|6
|9
|3
|9
|V D V D V
|8
|Dep. Concepción
|30
|22
|24:25
|-1
|9
|3
|10
|D V E V V
|9
|La Serena
|30
|22
|34:35
|-1
|7
|9
|6
|V V E V E
|10
|Coquimbo
|29
|21
|29:28
|1
|8
|5
|8
|D V D E E
|11
|Audax Italiano
|25
|22
|25:31
|-6
|6
|7
|9
|V D E E E
|12
|O’Higgins
|24
|21
|26:34
|-8
|7
|3
|11
|D D E D V
|13
|Huachipato
|24
|20
|29:39
|-10
|7
|3
|10
|D D D D E
|14
|U. de Concepción
|22
|21
|16:35
|-19
|6
|4
|11
|D V D D D
|15
|Cobresal
|21
|21
|31:39
|-8
|6
|3
|12
|V E D D V
|16
|U. La Calera
|14
|21
|17:38
|-21
|3
|5
|13
|D E D D D