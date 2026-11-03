Durísimo: Fiscalía solicitará 22 años de cárcel para Jorge Valdivia por delitos sexuales

El Ministerio Público presentó una acusación contra el exfutbolista por dos delitos sexuales denunciados en 2024.

Durante la tarde de este martes se dio a conocer que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitará una pena de 22 años de cárcel para el exfutbolista Jorge Valdivia, en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos sexuales. Los cargos están incluidos en la acusación presentada por el Ministerio Público.

Según consignó Radio Bío Bío la acusación fue presentada por el fiscal Rodrigo Célis, de la Unidad de Género, luego de una investigación que se extendió durante cerca de dos años y que comenzó a partir de dos denuncias por hechos ocurridos en octubre de 2024.

De acuerdo con los antecedentes reportados por el citado medio, son dos los delitos que se le imputan al exjugador de la Selección Chilena. Por el primero, correspondiente a violación, la Fiscalía solicitará una pena de 10 años de presidio.

Jorge Valdivia enfrenta una solicitud de 22 años de cárcel por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente (ATON).

Los delitos que le imputa la Fiscalía a Jorge Valdivia

En tanto, por el segundo cargo, que corresponde a violación con abuso sexual, el persecutor pedirá otros 12 años de cárcel. De esta manera, la solicitud del Ministerio Público alcanza un total de 22 años de presidio para el exfutbolista.

Entre los testigos considerados en la investigación se encuentra la exdiputada Maite Orsini, quien mantuvo una mediática relación sentimental con Valdivia entre 2023 y 2025.

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La solicitud de penas forma parte de la acusación presentada por la Fiscalía y deberá ser abordada en las siguientes etapas del proceso judicial. Los delitos mencionados corresponden a imputaciones del Ministerio Público y no constituyen una condena.