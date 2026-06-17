La icónica voz de la televisión y la radio nacional partió a los 85 años, dejando un legado imborrable en las transmisiones del fútbol chileno.

El periodismo deportivo y el fútbol chileno se tiñen de luto en medio de la efervescencia de la cita mundialista de 2026. Este miércoles se confirmó el sensible fallecimiento del destacado y querido relator Hans Marwitz a los 85 años de edad. La noticia genera profunda tristeza tanto en las generaciones que crecieron escuchando sus emocionantes narraciones como en sus colegas de profesión, quienes recuerdan su caballerosidad y profesionalismo frente a los micrófonos.

La extensa trayectoria del apodado con cariño “Gringo” comenzó a muy temprana edad, demostrando una precoz vocación por las comunicaciones. Su debut oficial en los micrófonos se produjo en 1960, cuando apenas tenía 19 años, a través de las frecuencias de Radio Corporación. Desde aquel momento, su potente registro vocal comenzó a pavimentar un camino dorado en la radiodifusión nacional, transformándose rápidamente en un referente del relato deportivo en el país.

A lo largo de las décadas, los apasionados gritos de gol de Marwitz se transformaron en la banda sonora dominical de millones de hogares chilenos. Su talento lo llevó a formar parte de las emisoras más importantes del dial, sumando exitosos pasos por Radio Nacional, Radio Cooperativa y, de manera más reciente, en los micrófonos de Radio Bío-Bío. En cada una de estas estaciones dejó una marca registrada de rigurosidad e identidad que marcó escuela en el periodismo radial.

Sin embargo, el hito que popularizó su figura a nivel masivo en todo el territorio nacional fue su salto a la pantalla chica, donde se consagró como el relator principal de Canal 13. Durante años, Marwitz lució con orgullo la emblemática chaqueta blanca que caracterizaba al área deportiva de dicha estación televisiva.

Desde esa vitrina narró memorables compromisos de la selección chilena, quedando para la posteridad su emocionante relato de la clasificación de la Roja a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

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A pesar del paso del tiempo, su pasión por el fútbol y las Copas del Mundo se mantuvo intacta hasta sus últimos días. En una entrevista concedida previo al Mundial de Qatar 2022, el propio relator confesó el entusiasmo con el que se preparaba para analizar cada torneo sin importar si Chile estaba clasificado o no, destacando que para él ver un Mundial era “lo máximo”. Hoy su voz se apaga en la Tierra, pero su legado queda escrito con letras de oro en la historia de las comunicaciones en Chile.

Desde Bolavip Chile enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del gran Gringo.