El portero más seguido del planeta, lógicamente debía traer parte de su "fanaticada personal" a Macul.

Colo Colo apostó fuerte y lo hizo con un nombre que sacudió el mercado: Vozinha, arquero mundialista con Cabo Verde en 2026, ya es refuerzo albo tras firmar un contrato por un año y medio.

El portero, que se transformó en una de las grandes revelaciones del último Mundial, llega para competir por la titularidad y elevar el nivel del arco en el equipo de Fernando Ortiz con jugadores como Gabriel Maureira y Fernando De Paul, quien dentro de unos meses debería retornar de su lesión.

Su arribo no solo responde a una necesidad deportiva tras la caída del fichaje de Santiago Mele y el contexto de los arqueros actuales, sino también a una jugada estratégica que mezcla rendimiento, experiencia y exposición mediática.

Y es que Vozinha no es un fichaje cualquiera: es un nombre que viene con un foco global que ya se está notando en las redes del Popular.

El impacto Vozinha: Colo Colo explota en redes sociales

Desde el momento exacto de su oficialización según fue registrando BOLAVIP —viernes 24 a las 20:22 horas— Colo Colo contaba con 2.655.202 seguidores en su cuenta de Instagram.

Menos de dos días después, esa cifra subió a 2.715.856, es decir, más de 60.000 nuevos seguidores en un lapso mínimo.

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Vozinha es nuevo refuerzo de Colo Colo.

Un crecimiento que, si bien no se compara con la locura que generó el propio Vozinha —quien pasó de cerca de 2.000 seguidores a 29,6 millones, convirtiéndose en el arquero con más followers del mundo—, sí refleja el impacto inmediato de su llegada al Cacique.

Para dimensionarlo: esos 60 mil nuevos seguidores equivalen a llenar el Estadio Monumental y todavía dejar a miles de personas afuera esperando su turno. Un salto que evidencia cómo un fichaje puede trascender lo deportivo y posicionar al club en una conversación global.