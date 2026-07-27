El presidente limachino golpeó la mesa ante los rumores de salida de Víctor Rivero tras cinco caídas consecutivas en la Liga de Primera.

Deportes Limache atraviesa un duro momento en la Liga de Primera. La derrota 3-1 ante Colo Colo extendió a cinco la racha de caídas consecutivas, resultado que incluso llevó al técnico Víctor Rivero a referirse a una eventual salida del club Tomatero: “Esa pregunta se la tienen que hacer a mi cuñado”, dijo el DT en referencia al presidente César Villegas.

Sin embargo, el propio Villegas descartó cualquier posibilidad de un cambio en la banca. “Los cambios vendrán en los jugadores citados porque gracias a Dios hoy tenemos un plantel muy competitivo. Todos quieren ir citados y buscar su oportunidad de jugar y aportar para que nuestro club salga de esta mala racha”, afirmó en conversación con Bolavip Chile.

César Villegas respaldó el ciclo de Víctor Rivero en la banca limachina (Cedida).

El timonel reconoció el difícil momento deportivo, aunque destacó el compromiso del plantel y del cuerpo técnico para revertir la situación. “Queremos volver a los buenos resultados y estamos tranquilos porque tenemos un grupo de jugadores y un cuerpo técnico que se entrega al mil por ciento. He vivido en carne propia el dolor y la amargura cuando se pierde y no se dan los resultados”, señaló.

Villegas también explicó que la estabilidad del proyecto deportivo ha sido una de las claves del crecimiento en los últimos años. “El éxito de Deportes Limache es creer en los procesos y darle siempre estabilidad al cuerpo técnico, sobre todo cuando los resultados no se dan. No somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdemos. Somos un club humilde y joven que está construyendo su historia”, sostuvo.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a los hinchas para acompañar al equipo en la segunda rueda. “Espero que la gente que estuvo con nosotros, sobre todo el año pasado contra Unión Española, cuando sentimos que era una final para mantener la categoría, nos acompañe también ante Ñublense y en las ocho finales que nos quedan como local para lograr el gran objetivo de llevar a Deportes Limache a una copa internacional”, concluyó.