La polémica actuación del árbitro Héctor Jona en el empate 3-3 entre Huachipato y Cobresal sigue generando repercusiones. El juez protagonizó un tenso cara a cara con el volante acerero Kevin Altez, quien terminó expulsado y ahora arriesga una severa sanción tras el informe arbitral. Sin embargo, para el periodista deportivo Rodrigo Herrera, las responsabilidades deberían ser compartidas.

En conversación con Bolavip Chile, Herrera aseguró que el árbitro también debe ser sancionado por la forma en que manejó el conflicto en el campo de juego del Estadio CAP. A su juicio, Jona perdió el control de la situación y confundió el ejercicio de la autoridad con una actitud desafiante.

“Jona merece el mismo castigo que Altez porque si bien es imperdonable lo que hizo el jugador, porque fue un desafío a la autoridad… es lo mismo que si te encuentras a un carabinero que te hace un control y se pone soberbio, tú no puedes pegarle un cabezazo, pero también Jona creo que no administró bien la autoridad. Él confunde la autoridad con agresividad y por eso creo que merece el mismo castigo”, sostuvo.

El comunicador, además, cuestionó la manera en que habitualmente se sanciona a los árbitros en el fútbol chileno. “Lamentablemente no creo que eso ocurra, porque cuando castigan al árbitro, igual después los compensan: los mandan al VAR, los esconden un tiempo y al final fuiste bueno, esa es la verdad”, señaló.

Finalmente, el rostro televisivo también apuntó a un salvavidas laboral por parte de la Comisión de Árbitros: “O los mandan a arbitrar al extranjero… los reubican para que no pierdan plata, esa es la realidad, el castigo nunca es 100% efectivo”, cerró.

Publicidad