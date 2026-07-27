El Cacique acapara portadas en la prensa mundial tras el fichaje del meta de Cabo Verde.

Colo Colo vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no solo a nivel local. El inminente fichaje del arquero caboverdiano Vozinha ha cruzado fronteras y ya es tema en algunos de los medios deportivos más prestigiosos del planeta, posicionando al Cacique en una vitrina global pocas veces vista en el último tiempo.

El histórico portero, figura en el último Mundial, aparece como el gran golpe del mercado albo y su nombre no pasó desapercibido.

Desde Europa hasta Estados Unidos, el arribo del guardameta genera mucho interés. Y es que pasar de 2000 seguidores en redes a casi 30 millones en solo cuestión de días, más allá de su buen desempeño en la Copa del Mundo, claramente no es para menos.

Marca y The Athletic ponen a Colo Colo en el mapa

El diario español Marca fue uno de los primeros en reaccionar, destacando el movimiento del club chileno incluso antes de oficializar el traspaso: “A falta de confirmación oficial, Vozinha será el nuevo portero de Colo-Colo. El histórico club chileno lo anunció en redes sociales mediante un ‘teaser’ algo críptico…”, señalaron, poniendo énfasis en la estrategia comunicacional del Cacique previo al duelo del pasado viernes ante Deportes Limache.

Diario Marca hace eco de la llegada de Vozinha a Macul.

Por su parte, The Athletic, la reconocida sección deportiva del New York Times, también dedicó espacio al fichaje, resaltando la relevancia internacional del arquero.

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“El arquero de Cabo Verde, Vozinha, una de las figuras de este Mundial, tiene un acuerdo para unirse a Colo-Colo, según afirmó el presidente del club chileno”, consignaron.

The Athletic de The New York Times destaca la llegada de Vozinha a Colo Colo.

Además, el medio estadounidense profundizó en el contexto del jugador, recordando que llega como agente libre tras su paso por el Chaves de la segunda división portuguesa, donde disputó las últimas dos temporadas, lo que facilitó su eventual arribo al fútbol chileno.

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Así, Colo Colo no solo suma experiencia bajo los tres palos, sino que también gana visibilidad internacional, instalándose nuevamente en la conversación global gracias a un fichaje que promete dar que hablar dentro y fuera de la cancha.