Figura de Santiago Wanderers explota contra el árbitro tras la final ante Real Madrid: “Es vergonzoso”

Una de las grandes figuras de Santiago Wanderers dejó un fuerte comentario contra el arbitraje.

Santiago Wanderers disputó en esta jornada lo que fue la final de la Copa Intercontinental Sub 20, en donde los ‘Caturros’ no lograron la hazaña y cayeron por 3-1 ante el Real Madrid, en lo que fue una polémica final por el desempeño del arbitraje.

Después de lo que fue este duelo, el capitán del conjunto nacional, Lucas Avendaño conversó con TNT Sports y dejó su análisis a lo que fue esta dura derrota, en la que indicó que el arbitraje fue un factor importante a este duelo.

“Podíamos, tuvimos momentos muy buenos, lamentablemente nos condiciona una roja, ya después me molesta lo de los árbitros, no me gusta poner excusa, pero en el sentido de que sean polacos, que no nos podamos comunicar con ellos, es vergonzoso para mí eso”, parte señalando Avendaño.

Siguiendo en esto, el talentoso volante ‘Caturro’ siente que el arbitraje del polaco fue dispar con sus criterios, en la que las faltas mínimas se las cobraban a los españoles y a los chilenos.

Avendaño habló tras la final | Foto: Photosport

“Los fouls más mínimos a ellos se los cobraban y a nosotros no, las expulsiones nos condicionaron todo, pero no es excusa, ellos jugaron bien y ahora seguir trabajando en Chile”, declaró.

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Finalmente, Avendaño quedó con un amargo sabor de boca por lo que fue el desarrollo de este partido, en la que indica que estando once contra once, otro pudo haber sido el resultado.

“Obviamente y se notó, incluso con uno menos les competimos, les tratamos de jugar de igual a igual, pero bueno, así es el fútbol“, cerró.