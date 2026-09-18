¿Qué pasa si Santiago Wanderers gana, empata o pierde ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20?

Santiago Wanderers se prepara para lo que será su gran final ante Real Madrid en la Copa Intercontinental.

Santiago Wanderers vivirá este sábado uno de los partidos más importantes de su historia, cuando los ‘Caturros’ se enfrenten ante el Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental Sub 20.

El conjunto de Valparaíso llega a esta definición después de conquistar la Copa Libertadores Sub 20 y ahora buscará dar otro gran golpe a nivel internacional ante el gigante español. Por esto, desde Bolavip Chile te dejamos los escenarios que se pueden dar en esta histórica definición para Santiago Wanderers.

¿Qué pasa si Santiago Wanderers le gana al Real Madrid?

Si Santiago Wanderers derrota al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, los ‘Caturros’ se consagrarán campeones de la Copa Intercontinental Sub 20, coronando así una campaña internacional histórica para el fútbol chileno.

Wanderers quiere gritar campeón | Foto: Photosport

¿Qué pasa si Santiago Wanderers empata ante Real Madrid?

Si Santiago Wanderers iguala ante el conjunto español durante los 90 minutos, la definición de esta final deberá resolverse mediante una tanda de penales, por lo que el título se decidirá desde los doce pasos si ninguno de los dos equipos se hace daño en el tiempo reglamentario.

¿Qué pasa si Santiago Wanderers pierde ante Real Madrid?

Si Santiago Wanderers cae ante Real Madrid, el conjunto ‘Caturro’ no podrá quedarse con la Copa Intercontinental Sub 20, aunque habrá tenido una tremenda actuación a nivel internacional.