El juez de 34 años impartirá justicia este sábado en la definición de la Copa Intercontinental, después de haber frenado sus estudios.

Este sábado se disputará la Copa Intercontinental Sub 20 en el Estadio Santiago Bernabéu, donde Real Madrid recibe a Santiago Wanderers, el campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

Los Caturros dieron la sorpresa a nivel continental con un título inédito para el fútbol chileno y ahora quieren hacerlo frente al último ganador de la UEFA Youth League.

La final se juega en Europa y el árbitro designado para esta definición también es europeo, tratándose del polaco Damian Sylwestrzak, quien tiene una particular historia.

El referee de 34 años es un hombre de fe, pues estudió teología -disciplina que estudia a Dios y la religión- pero no alcanzó a terminar dicha carrera, por priorizar el arbitraje profesional.

Su vínculo con la Iglesia Católica no queda ahí, pues en una entrevista con el portal Misyjne declaró: “Me hice monaguillo en cuanto alcancé la edad necesaria en mi parroquia, o quizá incluso un poco antes. Me gustaba mucho. A veces los domingos servía incluso en varias misas. La liturgia y el servicio me fascinaban profundamente”.

Sylwestrzak es de los nuevos árbitros que han surgido en escena en el viejo continente, sumando experiencia en la Champions League y la Europa League.

Publicidad

Damian Sylwestrzak es el árbitro designado para la Copa Intercontinental Sub 20. (Foto: Octavio Passos/Getty Images)

Para esta definición de la Copa Intercontinental Sub 20, estará acompañado por sus compatriotas, los asistentes Pawe Sokolnicki y Adam Karasewicz, más el cuarto árbitro Damian Kos.

A cargo del VAR también habrá una dupla polaca, conformada por Tomasz Kwiatowski y Piotr Lasyk.

¿A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Santiago Wanderers?

La definción de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Real Madrid y Santiago Wanderers se disputa este sábado 19 de septiembre a partir de las 07:30 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.

Publicidad

¿Quién transmite este partido en Chile?

Este partido será transmitido en TNT Sports Premium y HBO Max. También se podrá ver en ESPN 5 y Disney+ Premium.