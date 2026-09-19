Hinchas chilenos destruyen al árbitro de la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid: “Robo total”

El árbitro polaco se llevó todas las críticas de la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid.

Santiago Wanderers no pudo lograr la gran hazaña en España y en un polémico compromiso, cayó por 3-1 en la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Dentro de lo que fue este reñido duelo, hay un exclusivo protagonista que se llevó todas las críticas del hincha ‘Caturro’ y nacional por lo que fue su desempeño en esta final.

Se trata del árbitro polaco, Damian Sylwestrzak, quien era el encargado de impartir justicia en esta final, pero que con sus cobros, estuvo muy alejado de cumplir a cabalidad con dicha misión.

El árbitro polaco durante este compromiso expulsó a tres jugadores de Santiago Wanderers y cobró un penal en favor del Real Madrid, cobros que colmaron la paciencia de los hinchas nacionales.

El juez polaco en el ojo del huracán | Foto: Getty Images

Además de esto, el juez llamó la atención con su dispar criterio dentro del campo de juego, en la que cobró muchas faltas pequeñas en favor del equipo europeo, pero a los nacionales, usaba el criterio del ‘siga-siga’.

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Esta situación sin duda que hizo estallar a los hinchas chilenos tras lo que fue este duelo, en donde en las redes sociales mostaron su completo descontento ante este arbitraje más que polémico.

“Ladrones los del Real Madrid. Si no fuera por el árbitro no ganan el partido. Equipo mediocre”, fue lo que señaló un hincha.

“Vergonzoso lo del Madrid y el árbitro polaco!! Debería haber sido un árbitro de otro continente”, remarcó otro fanático nacional.

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De esta forma, quedó claro el descontento de los hinchas nacionales contra el desempeño del juez Damian Sylwestrzak, quien dejó más dudas que certezas con sus cobros en esta final.