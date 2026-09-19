Santiago Wanderers disputó en esta jornada lo que fue la gran final de la Copa Intercontinental Sub 20 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, en donde los nacionales no pudieron lograr la hazaña y cayeron por 3-1.

El encuentro estuvo marcado por las polémicas arbitrales tras el cuestionado desempeño del juez polaco, Damian Sylwestrzak, quien expulsó a tres jugadores de Santiago Wanderers y cobró un penal en favor del Real Madrid, los que inclinaron la balanza en favor de los españoles.

A pesar de lo que fue este triste resultado para los ‘Caturros’, los hinchas valoraron el esfuerzo de los jugadores comandados por Felipe Salinas en lo que fue esta histórica final ante el equipo más grande del mundo.

Castellón no se olvida de S. Wanderers

S. Wanderers no pudo en la final | Foto: Photosport

Tras lo que fue esta final, un ex jugador de Santiago Wanderers como lo es Gabriel Castellón, dejó un importante mensaje de aliento al elenco ‘Caturro’ tras las derrota ante el Real Madrid.

El golero que hoy pertenece a la Universidad de Chile, siguió los pasos del conjunto wanderino en esta final y dejó un mensaje de apoyo a todos los jugadores que se dieron cita en este importante duelo.

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“Siéntanse orgullosos, de lo que han logrado representar a Santiago Wanderers internacionalmente”, señaló en su cuenta de Instagram.

Ahora, en Santiago Wanderers buscarán dar vuelta la página a lo que fue este desafío a nivel internacional y varios de los jugadores que dijeron presente en este partido, pondrán el foco en la recta final de la Liga de Ascenso, para ayudar a los ‘Caturros’ en volver a la división de honor del fútbol chileno.