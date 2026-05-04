La situación de Nelson Acosta preocupa. El emblemático entrenador de la Selección Chilena, que padece de Alzheimer desde 2017, atraviesa por un complejo momento que provocó la reacción de su hija.

¿Qué pasó? A través de redes sociales, Silvana Acosta llamó al Tribunal de San Vicente de Tagua Tagua a agilizar los procesos para brindarle cuidados y protección a su padre, tal como decretó la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Específicamente, la familiar del histórico DT aludió a la necesidad de su papá de utilizar los recursos económicos que obtuvo durante su carrera. La burocracia, debido a su estado de salud, se lo ha impedido.

“Más de un año después, esto no ha sucedido. Incluso estamos peor“, comenzó señalando sobre las determinaciones judiciales.

En dicha línea, se lanzó contra el curador Ad Litem que se le designó al retirado estratega, asegurando: “En tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que mi papá pueda contar con lo que necesita“.

La familia de Nelson Acosta le hizo una petición a la justicia. (Imagen: Photosport)

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Nelson Acosta necesita ayuda urgentemente

Luego, la mujer apuntó contra el estado de salud del mundialista con Chile y apeló a su traslado a la capital para que no le falte nada: ha estado luchando por su bienestar en los últimos meses.

“Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo porque San Vicente no cuenta con las necesidades que mi papá tiene”, comentó.

En síntesis:

Silvana Acosta solicitó al Tribunal de San Vicente agilizar cuidados para su padre Nelson Acosta .

solicitó al agilizar cuidados para su padre . Nelson Acosta padece de Alzheimer desde el año 2017 .

padece de desde el año . La familia busca trasladar al histórico estratega a Santiago por su complejo estado de salud.